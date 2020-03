Homenaje al valenciano en El menosprecio de la Lengua, con el profesor Vilches (03/03/20)

Los vericuetos que recorremos en esta sección sobre nuestra lengua nos llevan a las Fallas. Y lo hacemos con una exposición homenaje al valenciano del profesor Vilches que no tiene desperdicio, como si fuera del mismo Requena: que voy a la marcheta, pero de categoría, ahora luego, como a usted, milhomens de prou, lo llegaré a considerar un Tete y a M.ª José una Teta, me quiero tomar con ustedes un café del tiempo y unas rosquilletas porque, pensat y fet este parlamento, quiero también invitar a Toni, que no es nada figamolla, y a Goyo, que no es en absoluto un panfigol y, al terminar la sección, también podemos tomarnos un blanc y negre para quitarnos el hambre de esta hora. Au.

En el menosprecio de la Lengua, el profesor nos hace también una encendida defensa de Jon Uriarte. Hace 15 días, Herrera y Navarro se rieron de Jon por utilizar la palabra “apartamiento”. Y patinaron. Explica Vilches que en el DRAE, se dice: 1. Acción y efecto de apartar o apartarse. 2. Lugar apartado o retirado. 3. Celdilla, cavidad o seno en animales y plantas. 4. Der. Acto judicial con que alguien desiste y se aparta formalmente de la acción o recurso que tiene deducido. 5. p. us. apartamento (‖ piso pequeño para vivir). 6. p. us. piso (‖ vivienda). 7. Desus. habitación (ll lugar destinado a vivienda) y, por último, apartamiento de meridiano

Hay mas cosas, como la utilización del término VOCERO, más bonito y elegante que PORTAVOZ y a distancia sideral de espurio “portavoza”. Esta vieja voz española nos refiere a la “persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, institución, entidad, etc., llevando su voz y representación. Y, antaño, designaba también al “abogado en ejercicio”.

Y por supuesto el chiste pésimo con el que termina la sección.

