El Juan Luis Guerra del Grupo Risa le canta a las alergias de Carlos Herrera tras su baile con Arrimadas

'El Espejito' con Carlos Herrera, donde una semana más se enfrenta al mejor repaso de lo ocurrido en la antena de COPE. En esta sección hemos podido escuchar voces tan cercanas como por ejemplo la del inconfundible Joaquín Leguina, quien tuvo algún 'problemilla' a la hora de hacer al análisis de lo ocurrido en el CNI.

Inés Arrimadas y la confusión 'real'

El Jaime Peñafiel de Grupo Risa ha querido sacar a colación el 'vidrio', o vídeo, como usted prefiera, donde se podía ver una figura sospechosamente similar a la de Carlos Herrera, mientras bailaba con Inés Arrimadas en la Feria de Abril. Algo totalmente imposible, ya que Herrera ha confirmado que él nunca ha estado en tal celebración. "Manipulado", se ha limitado a decir.





Maldonado no se ha querido perder el repaso semanal del Grupo risa y ha asegurado que cree que su móvil podría estar siendo espiado. Aun así, el Peñafiel del Grupo Risa ha recordado cuando don Alberto Herrera Espinosa de los Monteros, contó esta semana una anécdota de la Casa Real, en la que el mismo Carlos Herrera no tenía muy claro lo ocurrido, a pesar de estar él mismo presente. Todo ocurrió cuando la reina Sofía coincidió vistiendo con Mariló Montero, aunque Herrera llegó a pensar que quizá se trataba de Letizia. Unas dudas que no han sentado anda bien al Jaime Peñafiel más radiofónico.

La victoria del Betis que colea y las clases de inglés

Todavía se sigue hablando de la grandísima entrevista a Martínez Almeida realizada por Carlos Herrera en la que, al finalizar, el alcalde de Madrid le siguió felicitando por la victoria del Real Betis Balompié en la Copa del Rey.

A partir de aquí, no podía faltar una nueva clase de inglés con Alberto Herrera, quien se limitaba a repetir traducción por traducción, algunas palabras que terminaban por desvelarnos una curiosa y alternativa traducción del inglés al español. Hemos aprendido a decir un 'pistulón', lo que, como todo el mundo sabrá, es una pístula de grandes proporciones o cómo se puede indicar a alguien que nos vamos a Londres.

Las revistas del corazón y las empresas anunciantes

Esta semana hemos vivido un peculiar repaso a las revistas del corazón, a cargo de una María José Navarro a la que le había cambiado la voz, hasta parecerse misteriosamente a la de Alberto Herrera. El José María García del Grupo Risa se ha mostrado muy crítico con el conocimiento previo del pequeño de los Herrera antes de realizar el repaso de prensa.





Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio, tampoco ha querido faltar a su cita semanal con el Grupo Risa, donde ha pedido a Carlos Herrera que dé paso a las empresas anunciantes: "Ya en las plataformas y en la red, tu nueva asistente de voz, Artura, igual que Alexa, pero tartamuda. Se diferencia de la competencia por su voz de borracho. Ya en la red, Artura, una auténtica aventura", ha leído un Herrera que no daba crédito ante lo insólito de las novedades tecnológicas que se anuncian en COPE.

Otra empresa imprescindible esta semana ha sido una aerolínea que espera hacerse de oro muy pronto. En 'Air Mi Madre' se puede volar perfectamente desde Madrid hasta París, con motivo de la final de Champions que disputará el Real Madrid en la capital de Francia contra el Liverpool. Ya saben, 'Air Mi Madre' es lo mejor, vuele seguro hasta estallar el motor".

La albero-micina y el nuevo hit de Juan Luis Guerra

Parece ser que se ha descubierto un antídoto para las alergias al albero. Un remedio que sin duda ha agradecido Carlos Herrera, aunque se trate de un producto en fase experimental. La albero-micina. El Grupo Risa ha experimentado con ella para ver las diferencias en la voz de Herrera cuando usa este prestigioso medicamento y cuando no lo usa.

Finalmente, y a modo de promoción de una medicina que puede cambiar la vida de todos los presentadores de radio, el Juan Luis Guerra del Grupo Risa le ha dedicado su nueva canción a la albero-micina. Aquí un adelanto de su letra: "Una alergia el otro día, por culpa de la Maestranza. Si tomas albero-micina, Herrera nunca desafina. Para esa voz que es una ruina". El resto, lo pueden escuchar en la sección de este jueves del Grupo Risa.

