Grupo Risa sorprende con una colección de canciones que le sacan los colores al mismísimo Herrera

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el análisis político de Joaquín Leguina, que dijo que un “juececillo de mierda” alemán había denegado la extradición de Puigdemont.

'Don Fulgencio', el padre del susodicho, ha señalado que “más tonto” no le pudo salir el jurista, pero ha reprendido a Leguina por llamarle “mierda”. “Vale que es un cerdo, pero llamarle mierda...”, se ha quejado don Fulgencio.

Sin duda, este viernes no podía pasar desapercibido Naranjo a costa de un 'hit' rescatado por María José Navarro en uno de sus diarios. “Ay, que con el aire que....”, cantaba el periodista, lo que ha servido para que los cómicos pincharan un “naranhit”.

'Peñafiel' tampoco se ha querido perder esta cita. Ha dicho que está harto de la barbie Letizia, que le hace cortes de manga y le pone el dedo tieso. “Voy a vender la Barbie Letizia en 'Walapó' o en el 'Ibai'. Insoportable. O la regalo directamente. Es un sinvivir”, se ha quejado el periodista.

María José Navarro no se ha librado del látigo de los cómicos. En esta ocasión, ha sido la voz de 'Pump Up The Jump', de Technotronic.

Herrera se ha celado de la de Albacete y ha pedido ser protagonista de otra canción. Sus deseos han sido órdenes para los cómicos, que le han puesto un 'hit' que interpretó junto a Carmen Conesa en un telepasión.

“Ellas, las estrellas, las otrora escurridizas vienen hoy”, decía la letra.

'Alcalá' ha puesto en un aprieto al comunicador, pues se ha celado de la voz de mujer que acompañaba al periodista. “¿Quién es la señora con la que estás en la ducha?”, le ha inquirido.

'Jesús Luis' no podía falta a esta cita sin igual. Este viernes ha hecho de Celestino entre Herrera y Remedios Cervantes. Como ellos han reconocido en antena, en el pasado la exmiss le dio calabazas al comunicador, aunque eso no les ha impedido continuar una bonita amistad.

“.-¿Remedín, aceptas a Carlangas como esposo? ¿En la riqueza y en la riqueza? ¿En el bigote o en el albero? ¿En el polígono NaturWater o en los cacharritos de la feria hasta que Pokemon Go os separe?, le ha preguntado el párroco.

- “¿Carlangas, quieres a Remediín como esposa?”, ha continuado.

-”Ya me lo estoy imaginando. Yo os declaro marido y mujer. La mitad de la iglesia gritando: ¡Viva los novios! Y la otra mitad: ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis!”, ha dicho.

Esta semana Herrera felicitó al Granada por ser el nuevo equipo de primera división. Los cómicos, con su peculiar olfato periodístico, se han preguntado quién está detrás del éxito del equipo. “El otro día lo descubríamos en 'l Partizado de COPE'”, han dicho.

Nada más y nada menos que Diego Martínez, el periodista de sucesos de Herrera en COPE.

-“Que estoy que me salgo, que ahora resulta que soy entrenador, que he subido al Graná y no me he enterado, Carlo”, ha dicho.

'García' también ha comparecido para reprender a Herrera. Ha lamentado que ahora que se está acabando la temporada, “ahora que por fin Jon Uriarte y Carlos Herrera comenzaban a coordinarse con el guion”, se acabe la temporada.

Hasta aquí el Gruop Risa de este viernes, pero la semana que viene volverá al estudio de Herrera a repartir sentido del humor. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaa!