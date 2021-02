Grupo Risa pone a 'Mar Amate' a versionar las mejores canciones de las películas Disney

Este viernes, el Grupo Risa ha vuelto al programa de Carlos Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' a fin de analizar los momentos más comprometidos del comunicador. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por Goyo González y sus “superconsejitos” para dormir. Toni Martínez ha dicho que tiene una casa “moderna”, por lo que no tiene puerta en la habitación ya que su dormitorio ocupa una planta entera.

María José Navarro ha sido criticada por meterse con María Sharápova, que ha disputado un partido con Naranjo que pasará a los “anales” de la historia al ser locutado por Matías Prats.

La palabra que no le salía al ministro Escrivá en una entrevista el miércoles con Herrera, “desincentivar”, también ha salido a la palestra. “Parece mentira que sea ministro y que le llamen Escrivá”, ha criticado 'Peñafiel'.

Los momentos más destacados de los 'fósforos', que el lunes hablaron de los magos y sus trucos más sonados, también han salido a la palestra después de que desvelaran cómo se hacía una de las ilusiones más famosas de David Copperfield. “Otro inútil”, ha dicho 'García', que conoce a “don Copper” de toda la vida. El locutor también ha dicho que le une una profunda amistad a “don Woody” Allen.

Bobby ha hecho su diario, esta vez sin tos, pues lleva sin ir al 'Brillante' dos días, o lo que es lo mismo, “una eternidad”.

'Jesús Luis' también se ha pasado por estos lares para celebrar que María Luisa Nuñez va a ser abuela. “Qué ilusión, Carlos. La yaya Luisa”, ha dicho el párroco de COPE.

Salaverri ha traído el 'hit' musical de la semana, interpretado por 'Mar Amate', y basado en las películas Disney. “No hay nada mejor que un anís antes de currar. Madre que me parió, me he olvidado la caja de Farias para aclarar la voz. Esta noche saldré con la barba de hace un mes y a los enanitos de Blancanieves me juntaré. Ha venido el Rey León con el brik de don Simón y Pinocho ha hecho calimocho que mola mogollón”, ha sido la letra.

Luis del Olmo también se ha pasado por el programa de Herrera con su famosa tertulia de 'Protagonistas', aunque en esta ocasión no le ha dado tiempo a hacer la ronda de patrocinios junto a Herrera.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes, pero la semana que viene volverá con más. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!