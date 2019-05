Arjona inicia su campaña electoral con 'Grupo Risa': "Para que los españoles tengan un descapotable digno"

'Grupo Risa' está de resaca electoral. En su espacio de este viernes en 'Herrera en COPE', Adolfo Arjona ha aprovechado su visita para anunciar que se va a presentar a las próximas elecciones. Y es que el gran presentador de 'La Noche' los domingos sabe que todos los votos nulos que Vox asegura que eran suyos en realidad... eran para él. ¡Los españoles han votado a Arjona! La campaña ya está tan bien montada que hasta tiene lema: "De Lanzarote a Barcelona, vota a Adolfo Arjona", ha dicho entre las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Y ha avanzado su primera medida electoral: "El derecho de todos los españoles a tener un descapotable digno".

En 'el diario de mi Roberto', Roberto Gómez no ha querido olvidarse de que él siempre ha estado del lado de Pedro Sánchez. "Los que siempre hemos estado al lado de Sánchez hoy nos congratulamos. Y no quiero parecer ventajista. Carlitos, ¿cuántos veces te he dicho que Sánchez era el futuro que necesitaba España? A Moncloa ha llegado un hombre bueno, cercano, honesto, joven, guapo, con tirón erótico, con ideas, con impulso... el nuevo Kennedy", ha dicho.

La sección de 'Grupo Risa' ha contado también con la visita de Mariano Rajoy, que nos ha vuelto a dejar una de sus frases para la historia: “Vengan de donde vengan o de donde quieran venir, si es que quieren venir, que vengan para irse donde quiera que vayan los que han venido con ganas… de irse. Si van es que vienes, si no vienen, van, y si van, que vengan y vayan todos los españoles que vienen… que se vayan…”, ha dicho ante el aplauso de todos.

Peñafiel, ya un imprescindible, también ha querido felicitar a todas las madres de España puesto que el domingo se celebra el día de la madre. ¿A todas? Bueno, a todas no... "Hay madres de todos los colores. Hay madres que han estado hace unos días en Mozambique. Luciendo unas botas de 200 euros para no hacerse daño en los dedos de los pies, no vaya a ser que me pique una garrapata… o sea, que fue a Mozambique a ponerse las botas… dejando sólo a su marido, el padres de sus hijas, la princesa de "Ampurias" y su hermanita", ha contado Peñafiel. El experto en Casa Real también asegura que "Victoria Frigorífica" fue a votar el domingo pasado en las elecciones generales. "A ese partido que todos sabemos cuál es. De ahí, los 6 escaños del PNV. ¡Me parece muy bien! Me parece muy bien. Gracias a Victoria Frigorífica", ha contado.

Por último, Peñafiel no entiende que el Museo del Prado haya recibido el Premio Princesa de" Ampurias" de Humanidades y de la Comunicación: "Por lo visto, los cuadros hacen una labor de Comunicación, y que yo sepa, La maja vestida y Las tres Gracias y Las Meninguinas de Velázquez hablan que da gloria y yo sin saberlo. ¡No no entiendo nada!"

En el resto de la sección de 'Grupo Risa', Alcalá ha respondido a Antonio Naranjo por decir que cuando a él le dio el cólico nefrítico no había ido tan rápido a verle como el periodista deportivo a Oporto para ver a Casillas. Alcalá lo ha reconocido, pero por Herrera sí hubiera ido a Sevilla. "Si el del cólico en lugar de ser tú y es Carlos, dejo Oporto corriendo. Yo voy a Sevilla para atender a mi líder a los pies de su cama", ha dicho. Pero Alcalá ha pedido ayuda porque en Oporto se ha quedado sin "gayumbos" ni comida. Pero no importa: un periodista siempre tiene que estar en el lugar de la noticia.

El 'Grupo Risa' también ha destacado que hay tradiciones que vuelven. "Ya estábamos echando de menos la campanilla del móvil de “Santi Majetón”, que esta semana ha vuelto a renacer con fuerza", han contado. Pero, ¿es Carlos el culpable de que al colaborador le lleguen tantos WhatsApps durante su intervención radiofónica? Herrera ha dicho que cuando está en el aire ni saca el móvil, aunque sus explicaciones no han convencido a nadie.

Por último, el Grupo Risa ha destapado que la canción de Heidi a la japonesa que Herrera, Jon y el resto de tertulianos cantaron esta semana tuvo un ensayo en el bar de al lado de la radio la noche antes. ¡Y tienen el audio! A consecuencia de este detalle, 'Grupo Risa' ha recordado que en el primer programa de Herrera en COPE se atrevieron a cantar la canción holandesa ganadora de Eurovisión "Ding-a-dong". Aunque esta vez han contado con la colaboración del gran Luis del Olmo:

Yo soy Luis del Olmen

Buenos días, Espanien

Con Doña Rogelia y con leeeeche Pascual

Ponferradien BierzoFF

Protagonistausen

La radio del pueblo Onda Ramblin blan

Membibré gutenaben

Van der Vart Astorgen

(Co)cido maragaten jardín Bonsais

Rally protagonisten

Danke cacabelos

Musho, musho Betis Bibi Andersen.

El Bierzo y yo

Por último, a Jesús Luis le sorprende que el Papa sea fan de Stevie Wonder, como Alberto Herrera dijo (aunque quizá no estén hablando del mismo papa) y Diego Martínez nos ha desvelado las canciones que integran su primera playlist en Spotify.