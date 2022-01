Grupo Risa desvela la razón por la que Echenique rechaza las entrevistas de COPE

Es jueves y toca hacer resumen del programa de ‘Herrera en COPE’ por el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, ‘El Grupo Risa’.

Una semana en la que el estado de salud del equipo se ha visto mermado por diversas circunstancias. Una vez que el líder, Carlos Herrera, ya está recuperado del covid hay otros compañeros que se recuperan de algunos percances que han sufrido como recuerda Carlos Pumares a José Antonio Naranjo y su dedo roto.

Algo que tampoco le pasa desapercibido a Jaime Peñafiel, que esta semana se centra en el estado de salud del equipo de ‘Herrera en COPE’ más que en la Familia Real y eso tras conocerse la noticia de la separación de Cristina y Urdangarin.

Pero sin duda, lo que más sorprende esta semana, es la confesión de Pablo Echenique por la que rechaza las entrevistas de COPE. Para eso hay que recordar algunos pasajes de algunos de los locutores de COPE para conocer las instalaciones de la emisora, tanto en Madrid como en Sevilla. Así, esta temporada, COPE estrenaba un elegante e innovador estudio en Madrid al que Juanma Castaño definía como “el mejor estudio de la radio en España: impresionante”. Pero, por el contrario, esta situación no es la que se vive en la emisora de Sevilla, una emisora que “tiene una escaleras de entrada para subir a la primera planta, y otro tramo con escalones más grandes para llegar a la segunda”, como describe Herrera quien además recordaba que la emisora “no tiene ascensor, está roto desde quién sabe y todavía no lo han reparado”. Por esa razón, dice Echenique que no concede entrevistas a COPE, porque no puede acceder a los estudios, señalando que “en Sevilla hay que subir escaleras y en Madrid, bajarlas”.