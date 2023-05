Alberto Herrera ha arrancado la sección de 'El diario de mi Marijose' citando a nada más y nada menos que la cantante colombiana de moda: "Shakira se ha convertido de nuevo en viral después de haber sido vista junto a Tom Cruise en el Gran Premio de Miami. Segundo testigos presenciales, el actor estaba extremadamente interesado en perseguirla e incluso le había mandado flores a su casa, pero parece que la cantante está enfocada en el piloto Lewis Hamilton, con el que ha pasado momentos de risitas, confidencias y además en un yate", ha relatado Alberto.

Acto seguido ha querido introducir directamente a la autora del diario más famoso de la radio: "Ella también tiene ofertas, las que le manda Carrefour. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex, my love de las galaxias".

¿Cómo funcionaría un monólogo escrito por ChatGPT?

"Querido diario", ha comenzado María José Navarro. Y es que la albaceteña, ante el miedo de terminar trabajando en "Radio INEM", ha querido proponer una idea renovadora para su sección en Herrera en COPE. "Como todo el mundo habla tanto de que la inteligencia artificial nos va a mandar a casa a todos porque podrá hacer nuestro trabajo perfectamente, prueba, pídele al ChatGPT que te haga el diario".

Y así ha sido. Dicho y hecho. Navarro, conocedora del potencial de esta tecnología, le ha pedido a la famosísima herramienta de IA (así es como se llama a esto de la Inteligencia Artificial), que le ayude con la elaboración de una nueva página de su diario sonoro. "Necesitaría un monólogo con ironía, con toques de humor sobre un asunto clave. Trabajo con mi expareja y mi jefe es mi ex suegro, así que necesito gestionar cómo me tengo que relacionar con mi exnovio teniendo ese panorama", es la petición que le planteó al amigo GPT.

Esta fue la respuesta del Chat en cuestión: "Los exnovios son como los apuntes de la universidad. Los guardas, por si acaso, pero nunca los vuelves a usar. ¿Te gustaría que te ayudara con algo más?", una pregunta que ha dejado un poco insatisfecha a María José, quien rápidamente le ha pedido que se estire un poco más, que redacte un monólogo como es debido, a lo que el ChatGPT ha respondido con consejos para lidiar con Carlos Herrera, es decir, el ex suegro en cuestión:

"Evita los rumores y cuestionamientos de tus compañeros de trabajo. Controla tus emociones y mantén tu distancia. Piensa en ti y no actúes por él. Y si es necesario, habla con tu ex fuera del horario laboral. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?", termina de enumerar GPT y pregunta con ofrecimiento de más de sus servicios.

María José Navarro, incrédula con la respuesta de ChatGPT

"La madre que me parió", quedaba otro nuevo intento y Marijose le ha pedido que lo vuelva a hacer, que le dé un buen monólogo sobre el tema en cuestión, sobre las complicadas relaciones entre ex y ex que tiene que gestionar en cada página del diario. Una vez más, ChatGPT ha ofrecido algo... Eso mismo, ha ofrecido algo:

"Hola a todos. Hoy quiero hablarles de mi experiencia de tener como jefe a mi ex suegro. Sí, así como lo oyen. Al principio pensé que sería una buena idea trabajar para él. Pero pronto me di cuenta de que estaba equivocada. Resulta que mi ex suegro es un jefe muy exigente", ha asegurado GPT sobre Carlos Herrera, para continuar diciendo:

"Siempre quiere que haga más y más trabajo y nunca está satisfecho con lo que hago. Y lo peor de todo es que siempre me compara con mi exesposo. En fin, trabajar para mi suegro ha sido una experiencia interesante, pero yo creo que ya es hora de buscar otro trabajo. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado el monólogo", ha concluido la voz robotizada de la Inteligencia Artificial.

Navarro, sin cortarse, no ha podido más que exclamar: "A mí lo que me gusta es el olor a napalm por las mañanas. ¿Pero esto qué es? Una cámara oculta de bromitas", y es que la inteligencia de ChatGPT de momento se quedará en eso, en artificial.