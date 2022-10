Carlos Herrera confiesa a Mari Jose lo que hizo por amor: "Haciéndome pasar por una muchacha llamada Belén"

"A asquerosa no la gana nadie", así es como ha presentado Carlos Herrera a la escritora del diario más famoso de las ondas: "Es el diario de mi Marigose", ha anunciado para dar paso a María José Navarro, quien ha tenido como objetivo de sus confesiones más personales la última práctica de, quién si no, Alberto Herrera.

Las cartas de Alberto Herrera, para Alberto Herrera

Como cada día que María José Navarro abre las páginas de su diario radiofónico ha dado comienzo a la sección con su característico "querido diario", para justamente después asumir que debería de haber muerto "un gatito" tras lo que se pudo escuchar este miércoles en 'Herrera en COPE'. El perpetrador, Alberto Herrera quien contó cómo escribe cartas de manera habitual, pero, en concreto, en la época en la que vivía en Australia: "Me enviaba a mí mismo cartas todas las semanas", llegó a confesar.

Mari Jose ha llegado a calificarlas como "cartas onanistas". Se ha llegado a imaginar cómo empezaban estas misivas: "Querido yo mismo", y es que Navarro ha llegado a confesar que "lo flipé tanto", por el esfuerzo de Alberto Herrera para "sublimar el género epistolar".

Alberto, ni corto, ni perezoso, continuaba defendiendo su auto envío de cartas: "Mandar un mensaje especial a través de carta hace que perdure más en el tiempo. Un mensaje por WhatsApp no se conserva", llegó a defender en el programa que estaba recordando Mari Jose, hasta que, no le ha quedado más opción que reproducir una confesión del mismo Alberto: "Tengo una carta que no envié de amor".

Una carta de amor

Mari Jose no ha podido dar crédito. "Me escribe un tío una carta de amor y no tiene campo pa' correr", avisados quedan los pretendientes. Entre las páginas del diario más famoso de las ondas hemos podido escuchar, por otro lado, a un Alberto Herrera que procedía a enternecer su corazón, un Alberto que valoraba la belleza de "ver el amanecer todos los días", sobre lo que se excusaba: "Soy un romántico, qué le hago".

María José Navarro, en el análisis que ha hecho entre las páginas de su diario de las palabras pasadas del pequeño de los Herrera ha confirmado que "Se puso pavito real", tras lo que reprodujo las siguientes palabras del mismo Alberto: "Me están intentando encontrar novia. ¿Pero yo cuándo me he echado novia?", se preguntaba el Herrera interpelado.

Mari Jose ha contado cómo "ayer me dijo una oyente, te está negando. Está pasando una crisis de identidad gorda", a lo que se produjo un momento prácticamente irrepetible, cuando Alberto Herrera decía aquello de "a tope con la COPE". Navarro no pudo más: "Se puede ser más de 1987. Y es solo octubre. Ay de verdad, qué asco", terminaba una página más de su diario.

Carlos Herrera y sus cartas de desamor

En ese momento, Herrera, padre en este caso, ha contado su propia aventura epistolar: "Yo le hablaba a una muchacha tentada a dejarme por otro, al final me dejó por otro. Me escribía una carta", a sí mismo, "haciéndome pasar por una muchacha llamada Belén y quedé con el que repartía las cartas en los apartamentos para que me la diera en el momento en el que estábamos juntos. La abrí y la carta decía, cómo te quiero Carlitos, qué guapo eres", ha relatado entre las risas del resto de colaboradores del programa.