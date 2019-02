Santi González: “Sánchez se maneja en un estilo perifrástico, que debe mucho al estilo Gila”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Decíamos ayer que una característica muy desarrollada en el doctor Plagios es que tiende a corregirse cada poco. En México lo ha vuelto a hacer, cuestión de matiz: para no incomodar a su anfitrión, López Obrador, no ha llamado ‘tirano’ a Nicolás Maduro, que tampoco se lo había llamado la víspera nominalmente. Él se maneja en un estilo perifrástico, que debe mucho al estilo Gila: “Aquí alguien ha matado a alguien” con el que derrotó a Jack el Destripador.

Tampoco dio nombres en México: “Ningún gobernante tiene legitimidad si obliga a sus ciudadanos a marcharse”. Lo dijo en un discurso sobre el exilio republicano español, que encontró en México tierra de acogida, pero cabe maliciarse que se estuviera refiriendo a Franco. Ya denunciaba Casado la paradoja de que fuese tan inflexible con los dictadores muertos hace 43 años y tan contemporizador con los vivos. Hace dos meses viajó a Cuba y alternó con los jerarcas del castrismo, un régimen que mantiene en el exilio a un 10% largo de su población.

Y no dijo ni Pamplona sobre el tema. Como Zapatero en Caracas. Luego está Borrell, esa enorme decepción por partida doble: no solo porque nos pareció tan listo en otro tiempo, sino también en lo moral: “España no quiere un cambio de régimen en Venezuela”. Redondeó la infamia diciendo que las elecciones legislativas que propone Maduro como alternativa “son un paso adelante”. El tirano ha dicho que de elecciones presidenciales, nada, lo que debería liquidar el ultimátum de Sánchez y la Unión y reconocer a Guaidó, como hoy va a hacer el Parlamento europeo. Era emocionante oír a Esteban González Pons y a Ramón Jáuregui Atondo coincidir en términos tan inequívocos sobre la necesidad de reconocer ya a Juan Guaidó. Entre Jáuregui y Sánchez hay distancias inasibles. Una de ellas es la decencia.