Santi González: “Sánchez está perfeccionando lo que podríamos llamar el liderazgo perezoso”

“Cuando ya han pasado casi dos meses desde las elecciones generales, no hay aún fecha para la investidura y el candidato que ha recibido el encargo constitucional del Rey para intentarlo no parece asumir todavía que buscar los apoyos necesarios es una responsabilidad muy principal suya, que para eso es el candidato.

Pedro Sánchez considera que la responsabilidad es de los otros, muy principalmente de los partidos constitucionalistas: PP y Ciudadanos. Él tiene el encargo del Rey, no le irán a hacer ese feo al Jefe del Estado. Da la impresión de que Pedro Sánchez confunde la propuesta constitucional para la investidura con el ungimiento.

El candidato está perfeccionando lo que podríamos llamar el liderazgo perezoso. Él nos propone su persona gentil. Alguien tiene que poner el esfuerzo de apoyarlo. A él le da lo mismo quien le apoye, al fin y al cabo, todos los apoyos son igualmente legales y legítimos, según ha hecho saber su ministra portavoz. O sea que ellos verán.

Asombra la cantidad de consejeros que le han salido a Ciudadanos para que se abstenga y posibilite la investidura de Pedro Sánchez, sin que él tenga que rebajarse a pedirla. Es triste pedir, pero más tenerlo que robar, ya se sabe. A él le da igual quién le apoye para no moverse de La Moncloa, pero además prefiere que lo hagan gratis. Entre las posibilidades que le ofrece la geometría variable, la condición necesaria, aunque no suficiente, es la de Podemos. Él no quiere a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, aunque la cosa podría ser peor: Pablo Echenique o Irene Montero, y además podría llover. Frónkonstin. Las encuestas pintan mal para Podemos en una repetición electoral, pero el partido más beneficiado sería el PP, algo que tampoco le viene bien a Sánchez”.