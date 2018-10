La nueva política económica basada en los acuerdos del Gobierno con sus socios da lugar para que Santi González recuerde en ‘Herrera en COPE’ que “los presupuestos han llegado ya a Bruselas y es hora de esperar la voz de los supertacañones para unas cuentas que no pueden ser y además son improbables: más gasto cierto con ingresos no garantizados en panorama de incertidumbre. Son las cuentas de Podemos, pactadas por el científico Echenique y la ministra Montero. Los socios de Sánchez han aportado un aire fresco y su experiencia de asesorar a Chávez y a Maduro. También a Alexis Tsipras en Grecia, pero no en los últimos meses, sino en el magisterio de Varoufakis. ¿Qué puede salir mal? Pues casi todo”

"Y una verdad económica bastante inapelable: Teoría de las expectativas autorrealizables. Cuando los agentes tienen unas determinadas expectativas toman medidas para hacerles frente y esa misma actitud contribuye a convertirlas en realidad".

También comenta el tertuliano de 'Herrera en COPE' "otra cuestión muy notable es el video con el que Iván Redondo trata de empoderar al presidente como empoderador de niñas, al recibir en La Moncloa a una niña de nueve años a la que recibe como a la futura presidenta del Gobierno de España".

"¡Vaya por Dios, Iván! ¿Y la futura presidenta tenía que llamarse Irene, como la marquesa de Galapagar? Ha posado con la pequeña Irene como lo hizo con la perrita Turca a las puertas de La Moncloa. Los españoles sabemos que en el futuro va a ser nuestra reina una niña que hoy tiene 12 años, la princesa Leonor, y que no lo va ser porque la empodere el doctor Sánchez. A mí me llamó muy positivamente la atención que a esta niña le gustara el cine de Kurosawa y leer a Stevenson y a Lewis Carroll. Pero no sé si el doctor Sánchez tiene permiso para hablar de una princesa cuando tiene como socios a los que censuran al Rey y quieren abolir la Monarquía. Y él calla".