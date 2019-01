González: "El patrón de los taxistas madrileños parece Ábalos, un mediocre que se quitó el muerto de encima"

Los taxistas de Madrid siguen en una incomprensible estrategia de declarar la guerra a un chivo expiatorio que viene a ser el PP. Ayer, los huelguistas lanzaron huevos en un acto que había convocado el Partido Popular para recordar el Holocausto en el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Hoy, dos de los puntos de concentración son: el partido (Génova,13) y la institución que gobierna, la Comunidad de Madrid.

El patrón de los taxistas madrileños (y de la asunción de responsabilidades) parece José Luis Ábalos, un mediocre que se quitó el muerto de encima para endosarlo a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos. Si alguna comunidad pecha con la responsabilidad, la cosa no pasa a los Ayuntamientos, ahí están Carmena y el nieto Errejón, tan campantes. El otro día dábamos cuenta aquí de la habilidad de Sánchez y su Gobierno para el arte del endoso, lo contaba el diputado de Ciudadanos, Fernando Navarro: la huelga de taxis a las Comunidades, Venezuela a la Unión Europea.

En esto se nota también lo desenfocados que están: el presidente de la Comunidad, Angel Garrido, no va a presentarse a las elecciones de mayo, no es una víctima fácil para el chantaje. No lo es, pero a estos les vale cualquier cosa para un apaño. Un segundo asunto tiene carácter de aniversario: Hoy se cumplen 38 años del día en que Adolfo Suárez renunció a la Presidencia del Gobierno “para que el sistema democrático no sea un paréntesis en la historia de España”, alusión que cobró todo su sentido 25 días más tarde, en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue abortada por el golpe de Tejero. Qué grande el recuerdo de Suárez y de su trabajo en los cuatro años y siete meses que fue presidente del Gobierno. No hay más que compararlo con esta calamidad que padecemos hoy y con estas portavoces chonis que responden a críticas políticas acusando a Rajoy de borracho. Este es el nivel.