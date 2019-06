Santi González: "Colau respondió a la generosidad de Valls con la zafiedad marca de la casa"

Tiempo de lectura: 1



Es inevitable que en un día como hoy hablemos de asuntos municipales con unos ayuntamientos nuevos a estrenar. El sábado se constituyeron los gobiernos en más de 8.000 municipios españoles y esta semana corresponderá hacerlo a las Comunidades Autónomas que celebraron elecciones el 26 de mayo.

El balance general ha sido una victoria política de Pablo Casado, que ha compensado el mal trago de los resultados en las generales. La doble victoria del PP en Madrid, mantenida en cierto suspense por el veto de Ciudadanos a los concejales de Vox y la exótica propuesta del partido naranja de repartir el mandato en el ayuntamiento de la capital en dos años para ti y dos años para mí.

Los Gobiernos autonómicos no van a resolverse con un aumento apreciable del poder municipal socialista y lo que se ve no permite unos cálculos muy optimistas sobre la investidura de Pedro Sánchez. Aunque tampoco lo contrario. La socialista María Chivite no se ha bajado de su pretensión de volver a presidir Navarra desde los viejos tiempos de Urralburu y Otano. Es verdad que el ‘do ut des’ parece no abonar la abstención de EH Bildu a favor de los socialistas después de que estos posibilitaron la salida del bildutarra Joseba Asirón de la Alcaldía de Pamplona para imponer un alcalde de Navarra Suma.