el comentario de Santi González del viernes 25 de enero de 2019

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

En este tramo final del mes de enero vamos a hablar del tiempo. El frente que nos barre ha sido especialmente duro en Asturias, donde ha dejado cuatro muertos y también en Cantabria, con carreteras cortadas y desbordamientos del Besaya que llegaron a alcanzar dos metros de agua en Torrelavega y los Corrales de Buelna.

Impresiona la foto de Cabañaquinta, con las vías del tren colgando porque el agua se llevó el talud sobre el que descansaba. Habrá tregua, de hecho los caudales de los ríos han empezado a disminuir, pero será breve, apenas durará mañana sábado, porque el domingo vuelve a entrar otro frente frío, que traerá más agua y más frío por la mitad norte.

Hay un segundo asunto que es inevitable: los trabajos en Totalán para acceder al paradero de Julen, que ya parece que tocan a su fin, aunque nada nos garantiza que vayan a tener un final feliz. Estamos ante una meritoria operación que debería dar con el paradero del niño, aunque no se pueda usar en este caso el sintagma habitual en las operaciones de rescate: sano y salvo.

No hay dos sin tres. También se colará en nuestras conversaciones un asunto internacional: la crisis de Venezuela y la vergonzosa actitud de nuestro Gobierno que se refugia en la Unión Europea para no cumplir con la tarea que le tocaba: ejercer liderazgo en Europa al tratarse de un país hispanoamericano. Lo han explicado dos ex presidentes del Gobierno que aún son referencia: Felipe González y José Mª Aznar. Sorprende, por cierto, el silencio de Mariano Rajoy, las prisas de Errejón por borrar sus paridas en Twitter y el hecho de que algunos países de la UE, Francia, el Reino Unido y Alemania, por ejemplo ya le han tomado la delantera a nuestro mindundi.