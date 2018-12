El comentario de Santi González del miércoles 12 de diciembre de 2018

Tiempo de lectura: 1



El presidente del Gobierno, el quimérico inquilino de La Moncloa, se aparece hoy en carne mortal en el Congreso de los Diputados en lo que viene llamándose ‘Sesión de control al Gobierno’. No se descarta la posibilidad de que el doctor Sánchez tire de fondo de armario y rescate aquella bandera impresionante que empleó en junio de 2015 al presentarse junto a Begoña como candidato a la presidencia del Gobierno. “Es la bandera con la que he crecido y la que mis abuelos no pudieron ver”, sin explicar por qué no pudieron verla, si es la bandera de España desde 1795, con la excepción de 1931-1936”.

En realidad, el PSOE, el partido que más tiempo ha gobernado España, solo lució la bandera española en el mitin del cierre de campaña que llevó a Felipe a la victoria de 1982, 26 de octubre. El candidato dijo entonces que “toda España debía saber” que si después del día 28 alguien ondeaba otra bandera, “serán provocadores y enemigos de la libertad”.