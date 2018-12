El comentario de Santi González del lunes 3 de diciembre de 2018

Tiempo de lectura: 1



Susana y Pedro ya están igualados en algo. Los dos han empeorado los resultados electorales del PSOE en el ámbito que les compete. Pero los socialistas no tienen manera de aguantarse en el Gobierno; no tienen con quién, y por el contrario, la única opción viable es la que llevaría al Palacio de San Telmo un acuerdo tripartito entre el PP, Ciudadanos y Vox. Aunque sea la única opción, no quiere decir que el acuerdo vaya a ser inmediato.