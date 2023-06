La reflexión de Juanma Castaño en Herrera en COPE sobre la Nations League de España

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este domingo que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este lunes 19 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la Nations League.

"España, la selección española, ganó un título once años después", comienza el comunicador en 'Herrera en COPE'. La España de Luis de la Fuente se ha convertido este domingo en la nueva campeona de la UEFA Nations League después de imponerse a Croacia en la tanda de penaltis. Unai Simón, con dos paradas, el héroe de un partido que ha servido para ganar un título al que 'La Roja' aspiró en la era Luis Enrique, en 2021. Con este, la Selección ha logrado el primer trofeo en 11 años, el quinto de su historia.

La UEFA Nations League es uno de los últimos torneos creados en el fútbol moderno. A lo largo de la historia, el foco de las selecciones europeas siempre ha estado en la Eurocopa y en el Mundial. El gran motivo de que naciera la Nations League se debe a que los partidos amistosos estaban perdiendo interés para los aficionados, por lo que la UEFA apostó por un formato especial para que las selecciones fueran más competitivas. "No es un gran título, es, evidentemente, de todos el menor, pero es un título y es un título europeo, la Nations League", reflexiona Juanma Castaño.

"Se la ganó primero en semifinales a Italia y luego en la final a Croacia y antes con una fase de clasificación también importante", recuerda el presentador de 'El Partidazo de COPE'. De la Fuente sabía que se la jugaba. El nuevo seleccionador disipa cualquier duda, que nunca existió en las altas esferas de la Federación, con su primer título y tras noquear a la actual campeona de Europa y a una de las semifinales en el último Mundial. Actuación seria y comprometida de todo el equipo español que también supone una dosis de confianza para el futuro.

???? Luis de la Fuente, en @partidazocope:



?? "Yo me ocupo de lo que puedo controlar, los ruidos ajenos a mi trabajo me preocupan lo justito"



?? "Me parece fantástico que me digan Luis de la COPE, pero eso sí, en nómina no me tenéis"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/U09I2IXzQT