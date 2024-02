La promesa de Juanma Castaño a Carlos Herrera si resulta elegido presidente de la RFEF: "Vas a flipar"

Carlos Herrera se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (la RFEF). Las elecciones serán el próximo 25 de mayo, y como contaba el propio director del programa y comunicador, ya está trabajando en ella. Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE' se ha pronunciado al respecto, dedicándole estas emocionantes palabras. Puedes escucharlas aquí.

"Admito que no me lo creía. Pensaba que, la tuya, era una manera de tenernos con las orejas tiesas y de estar pendientes de los avances que nos deparaba esa enigmática decisión que has tomado", ha comenzado su discurso Castaño, dirigiéndose a Carlos Herrera en su comentario en 'Herrera en COPE'.

El director de 'El Partidazo de COPE' le ha deseado a Herrera toda la suerte del mundo. "La vas a necesitar. Te deseo que te rodees de los mejores y que, en lo posible, disfrutes del camino. Verás como el fútbol, también tiene (como la política) arenas movedizas".

Juanma Castaño le ha ofrecido a Carlos Herrera los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para hablar sobre este asunto, eso sí, dice que esto supondrá ponerle en el "difícil papel de tratarte a ti, compañero y amigo, exactamente igual que al resto de tus contrincantes. Lo haré con respeto y con el deber de informar".





Además, el comunicador deportivo le ha sacado una sonrisa a Herrera al prometerle que no le pedirá entradas para los partidos de la selección si resulta elegido, "ni un puesto de trabajo en el gabinete de comunicación. Vas a flipar con los que te van a llamar. Te espero en la radio, en tu radio".

"Allí estaré, allí estaré contigo", le responde Herrera a Castaño, recogiendo todas esas palabras que le dedicaba el director de 'El Partidazo de COPE'.

Así confirmó Carlos Herrera su candidatura a las elecciones a la presidencia de la RFEF

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', confirmó este martes que presentará su candidatura a las elecciones a la presidencia de la RFEF.

"El 25 de mayo serán las elecciones a la presidencia, y ahí estaremos" le comentaba a Naranjo. Él le avisaba de que sería un trabajo duro para los próximos meses, a lo que Herrera ha respondido que está "dispuesto a ello. En ello estamos" le decía. Puedes escuchar aquí el instante.

A lo largo del programa, Carlos Herrera iba refiriéndose a su candidatura, y confirmó que va muy en serio con ella. "El 25 de mayo son las elecciones a la RFEF, la candidatura de un servidor está ya anunciada, y les iremos dando detalles debidamente" decía en otro tramo del programa.

Según anunció la propia RFEF, ahora tienen un calendario de cara a las próximas elecciones con distintos plazos para la votación. Para empezar, el próximo 15 de marzo se abrirá el proceso. El 26 de abril, será la fecha para elegir la Asamblea y por último, en mayo la votación a la presidencia, a la que Carlos Herrera se presentará.

A partir de ahí, los asambleístas tendrán diez días naturales para presentar sus alegaciones al texto del reglamento, un texto aprobado después por la Comisión Delegada de la RFEF.

Para ser candidato oficial a la presidencia de la Federación Española de Fútbol se requiere de los siguientes requisitos: ser español, mayor de edad y conseguir 21 avales en la Asamblea compuesta por 143 personas. Esto se traduce en que Herrera necesitaría el 15% de los componentes de la Asamblea. Estos tres puntos se especifican en el artículo 36 del Reglamento de la Federación.

Sea como fuere, no conocemos más detalles de la candidatura de Carlos Herrera, pero, como ha explicado el propio director de Herrera en COPE, a lo largo de estas semanas, irá dando alguna pista más.