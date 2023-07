Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este jueves que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este viernes 7 de julio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en el Tour de Francia y el caso Kylian Mbappé.

"Antes del último capítulo de Mbappé", comienza el comunicador, me gustaría llamar la atención sobre el Tour de Francia". Las dos jornadas que se han disputado en los Pirineos en esta primera semana, junto a las de la Grand Départ del País Vasco, está dejando una de las mejores ediciones. Este jueves hubo primero una fuga de gran nivel con un Wout Van Aert que volvió a dar espectáculo y un duelo estelar entre los dos mejores vueltómanos de la actualidad. Jonas Vingegaard creía que podía rematar a Tadej Pogacar tras mostrarse débil el miércoles y ocurrió lo contrario. El esloveno levantó los brazos en Cauterets.

Qué está pasando en el Tour de Francia

"Desde la irrupción de las nuevas figuras, se acabaron las fiestas", reflexiona Joseba Larrañaga en 'Hererra en COPE'. De Merckx a Museew, de Bartali a Coppi, de Hinault a Anquetil, de Indurain a Froome; son muchos los grandes ciclistas en toda la historia y una mayoría de ellos libraron importantes batallas entre ellos. El ciclismo ha vivido grandes rivalidades, momentos de dominio absoluto y tramas de dopaje que han enturbiado las aguas. Pero en los últimos años la constelación de estrellas en el firmamento de este deporte ha alcanzado un nivel insospechado con los tres citados anteriormente y a los que hay que añadir nombres como Mathieu Van der Poel, que también está en carrera, Primoz Roglic o Remco Evenepoel.

"No llevamos ni una semana y el enfrentamiento valiente, sin ataduras, suicida incluso, de Vingegaard y de Pogacar encumbra al ciclismo como pocas veces", asegura el presentador de 'El Partidazo de COPE' a Carlos Herrera. A falta de 48 kilómetros, el danés saltó para intentar irse en solitario. El esloveno se pegó a su rueda. No podía perder más tiempo si quiere seguir atado al sueño de volver a reinar en el Tour. Van Aert esperó para recogerle y suavizarle su pelea con Tadej, pero Jonas no pudo soltarle. Es más, el del UAE lanzó su ataque a falta de 3 km y terminó metiéndole 24 segundos. "Nos quedan dos semanas tremendas", señala Joseba Larrañaga.

Más pasos en el futuro de Mbappé

"En el caso Mbappé, el PSG movió ficha ayer", prosigue el comunicador, "mandando una carta al jugador y dejando claro que no es una cuestión de sentimentalismos, ni de testosterona". El club habla de "deslealtad", de "falta de sinceridad", de un "perjuicio enorme" y de "no cumplir con su palabra", ya que según anunció ayer Al-Khelaïfi tenían un acuerdo verbal por el cual el jugador no saldría gratis en ningún caso del PSG en una carta. Eso sí, amplían el ultimátum para que el jugador tome una decisión hasta el 31 de julio. "Su marcha gratis dejaría un agujero económico tremendo en el club parisino y no lo pueden permitir", explica Joseba Larrañaga a Carlos Herrera, "ya veremos".

