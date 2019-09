Juanma Castaño: "Zidane no se la juega en Sevilla... Eso sí, que esté alerta"

Zidane no se la juega en Sevilla. Da la sensación de que la sombra de Mourinho planea sobre el Real Madrid después de los últimos resultados, pero no parece probable que se atreva Florentino Pérez a dar un paso que sería muy arriesgado. Zidane tiene, a pesar de la situación, más vidas extras en el banquillo del Real Madrid de las que gozaban entrenadores como Lopetegui, Solari, Benítez, Carlo Ancelotti... Así que a Zidane le vienen curvas; sí pueden pasar cosas realmente negativas para el Real Madrid, pero desde luego no parece que Zidane se juegue la vida el domingo en el Sánchez Pizjuán, ni dentro de una semana en el Metropolitano. Eso sí, que esté alerta.