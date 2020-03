Juanma Castaño: "En Valencia no entienden que el partido contra el Atalanta sea a puerta cerrada"

Está muy enfadado Parejo, el capitán del Valencia, porque el partido contra el Atalanta de mañana, el que él califica como el más importante de la temporada, donde tiene que remontar el equipo el 4-1 de la ida en Champions, se juega a puerta cerrada. Esta es una decisión, después de que haya extendido el tema del coronavirus a la Consejería de Sanidad y haya decidido que no se celebra el partido la puerta abierta. Es algo incomprensible, desde el punto de vista del Valencia, porque ayer mismo hubo un partido en Valencia. El Levante-Granada, con público. Y 48 horas después habrá este partido de Champions sin público. Y, además, estamos en las Fallas. Entonces, la gente no se explica cómo puede ser que a la Mascletá vayan miles de personas juntas y no dejen al Valencia abrir las puertas a su público. Así que, coherencia en las decisiones.