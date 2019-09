Juanma Castaño: "Es triste que Xavi, que ha jugado en la Selección, compare Catar con España"

Messi 'The Best' 2019. Son los premios de la FIFA y ha sido elegido el mejor futbolista del año. No ha sido su mejor temporada pero ha sido suficiente para estar por delante de Vn Dijk y de Cristiano Ronaldo; el gran ausente, aunque era el que tenía más cerca la entrega de premios porque era en Milán, en el teatro La Scala, pero ha decidido no ir evidentemente cuando supo que no iba a ser premiado. Así que primero 'The Best' para Leo Messi; dos tiene Cristiano Ronaldo; otro tiene Luka Modric. Esto fue noticia ayer. Hoy hay Liga, juega el Valladolid contra Granada, el Betis contra el Levante y el Barça contra el Villarreal. A ver si es titular o no Leo Messi. Y de ayer también noticia las declaraciones de Xavi Hernández sobre Catar. Es triste que un jugador que ha defendido, como ha sido Xavi, la camiseta de la Selección española opine así de manera pública de nuestro país comparándolo con Catar. Hay que separar sin duda, para hablar de Xavi, lo que está diciendo últimamente, respecto a lo que vimos en un campo de fútbol. En contraposición Valverde, campeón del Mundial de Ciclismo, anoche en 'El Partidaz'. Enorme.