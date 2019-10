Juanma Castaño: "Sergio Ramos no para de maquinar y quiere disputar Eurocopa y Juegos Olímpicos"

Cuenta hoy El Mundo que Sergio Ramos tiene una idea en la cabeza y es jugar la Eurocopa el próximo verano y cuando termine la Eurocopa, acudir a los Juegos Olímpicos para jugar la competición con la Selección olímpica. Es algo que falta en su carrera y, como lo tiene todo en su palmarés, al parecer también quiere una medalla en los Juegos Olímpicos. La situación es casi rocambolesca porque acaba la Eurocopa y solo hay 10 días hasta los Juegos Olímpicos, y porque acaban los Juegos Olímpicos y prácticamente empieza la Liga. Así que se quedaría un verano entero sin vacaciones, sin descanso, con lo que supone eso ya para un jugador como Sergio Ramos. Pero desde luego, este hombre, no para esa cabeza, no para de maquinar cosas, y no descarto absolutamente nada . Ahora quiere estar en los Juegos.