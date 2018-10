Juanma Castaño: "Seguramente muchos de los que pitaron ayer critiquen que se pite el himno español en la Copa"

La España de Luis Enrique también pierde. Los pies en el suelo. Ayer 2-3 frente a Inglaterra que es la selección que más veces ha ganado España en toda la historia. Ramos marcó el segundo gol español en el minuto 97, pero ya no hubo tiempo para más después de una primera parte realmente mala. Ahora, obligados a ganar a Croacia el día 15 de noviembre para estar en la final four del próximo mes de junio. Si no, dependeríamos del resultado entre Inglaterra y Croacia.

Por cierto, del partido de ayer lo peor: los pitos en el arranque de unos pocos al himno inglés. No sé pitan los himnos. Seguramente muchos de los que pitaron ayer critiquen que se pite el himno español en la final de Copa. Pues no se pita ninguno.