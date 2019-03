Juanma Castaño: "Qué figura Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo... Qué figura Cristiano Ronaldo. Un tipo que lo ha ganado absolutamente todo. Cinco Champions, Cinco Balones de Oro, Eurocopa, ligas... Un palmarés espectacular. Tiene todo el dinero del mundo, no se puede tener más, prácticamente. Y sin embargo, conserva el hambre. Y sin embargo, soporta la presión como nadie. Porque sobre él estaba toda la presión en el partido de ayer frente al Atlético de Madrid. Y él solo remontó la eliminatoria frente al Atlético de Madrid. Un “hat-trick” que pasa a la historia y que se suma a los goles que ya había marcado la Champions. Atención, lleva 125 en esta competición. Más que el Atlético de Madrid en toda su historia. Tremendo.

El fracaso del Atleti, por cierto, es estrepitoso, es enorme. No por hacerlo ayer ante la Juve, sino por hacerlo después de un 2-0 de la ida. No tiró ni a palos, ni entre los tres palos, el conjunto del Cholo Simeone en el día de ayer. Ojo, hoy el Barça que viendo como viene la Champions no quiere ninguna sorpresa en el Olympique de Lyon.