Juanma Castaño: "Nos rendimos al mejor jugador de todos los tiempos"

No hay palabras ya para lo de Messi, ya no hay palabras. O sea, es imposible analizar el partido con normalidad, lo que ocurrió anoche en el Camp Nou, porque el Liverpool no fue un mal equipo. Tenía el partido más o menos controlado, tuvo las mejores oportunidades quizá del partido y, sin embargo, Barça, 3; Liverpool, 0. Está el Barça prácticamente en la final del Metropolitano, del Wanda en Madrid. Día 1 de junio, ya veremos contra quién. Si contra el Tottenham o contra el Ajax. Aunque, hay que ir a Anfield, porque todavía queda la vuelta. Pero claro, es un 3-0. Messi hizo un gol primero de rechace, el segundo, y el tercero es un gol absolutamente imposible... Una falta lejana a la misma escuadra de la portería del Liverpool. Absolutamente sensacional. Se rindió el Camp Nou una vez más a Messi y nosotros nos rendimos al mejor jugador de todos los tiempos.