Juanma Castaño: "Se nos acaban los adjetivos para este Getafe de Bordalás"

"Se acaban los adjetivos para este Getafe de Bordalás. Impresionante lo que está haciendo en Liga, donde marcha tercero. Eso ya lo sabes, pero increíble lo que hizo ayer por la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez en Europa League. Era partido de ida de dieciseisavos de final contra el Ajax, que el año pasado fue la sensación en la Champions. Bueno, pues no pudo hacer absolutamente nada. Prácticamente ni tiró a portería: 2-0 para los de Bordalás que llegan al partido de vuelta con una renta francamente buena, aunque aún no se consideran favoritos. Es increíble, insistimos, lo que semana a semana está consiguiendo este equipo con ese estilo tan definido que a muchos no les gusta pero atención: tercero en Liga y 2-0 al Ajax".