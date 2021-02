Juanma Castaño: "Es muy complicado es que a Messi le pague alguien lo que le está pagando el FC Barcelona"

Evidentemente la noticia del fin de semana es la publicación del contrato de Messi, el contrato más importante de la historia del deporte. 555 millones en 4 años. Lo adelanto el periódico El Mundo, Messi gana 140000000 euros el año, Messi gana 380000 € al día 380000 € al día. Ayer messi metió un golazo y Messi parecía feliz y contento en el terreno de juego. Es evidente que no le ha sentado bien la publicación, no sabemos el peso que va a tener sobre el hecho de que todo el mundo sepa lo que gana y no sabemos si será la gota que colmo el vaso para que se vaya del FC Barcelona. Acaba contrato, lo que es muy complicado es que a Messi le pague alguien lo que le está pagando el FC Barcelona