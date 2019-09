Juanma Castaño: "El Madrid necesita la savia nueva de Vinicius y Rodrygo"

El Madrid llegará como líder al derbi del sábado en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. 14 puntos, le saca 1 al Atleti, y cuatro al Barça. Así que gran partido el sábado en el Wanda. Anoche le ganó 2-0 a Osasuna con una alineación inédita. Muchas novedades, muchas rotaciones, y goles de Vinicius, 19 años, y Rodrigo, 18, savia nueva, la necesita el Real Madrid.De la jornada destaca la victoria del Atlético de Madrid y la expulsión de Morata, que no podrá jugar el derbi: en un minuto dos amarillas. Y también el empate 3-3 del Valencia con el Getafe, y que el árbitro no señaló el penalti por mano más claro que jamás hemos visto en esta Liga. Cucurella en el último minuto sobre la línea de gol. No lo vio ni el árbitor ni el VAR.