Juanma Castaño: "El Madrid no está eliminado, pero casi"

No está eliminado el Madrid, pero casi. Serio correctivo ante el City: 1-2 con protagonismo para el árbitro, todo hay que decirlo. En el primer gol de los ingleses, que seguramente sea falta de Gabriel Jesús que empuja a Sergio Ramos para anotarlo, que fue el empate, y, después, el Manchester City tuvo el viento a favor para hacer el segundo y ver cómo Ramos se expulsaba casi al final y no podrá jugar el partido de vuelta. El Madrid sigue con el mismo problema: no tiene gol. No ha sabido gestionar la salida de Cristiano Ronaldo. No ha fichado un jugador con garantías para meter goles. Y sus apuestas por Jović, por Mariano, por Rodrygo, por Vinicius, ahora por Reinier, no se traducen en goles en el primer equipo. Así que, si en Barcelona se están pidiendo explicaciones por la confección de la plantilla, convendría que en Madrid también se pidieran porque es la segunda temporada que el equipo tiene exactamente los mismos problemas.