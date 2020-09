Juanma Castaño: "No están de acuerdo con el VAR"

La Federación está dispuesta a sancionar esta temporada todos aquellos que pongan en duda la honestidad y la integridad de los árbitros, y por tanto del VAR. Los primeros amenazados son Pellegrini entrenador del Betis y Yoel el portero del equipo verdiblanco a lo mejor hoy se les abre un expediente, y ojo, la sanción iría entre 4 y 12 partido, la mínima cuatro partidos nada menos.



Anoche el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo dijo que a él no le gustaba el VAR que antes había un problema y ahora tienen tres con el vídeo arbitraje que no soluciona los problemas claros del fútbol cada vez son más los que dentro de la Liga los que dentro del fútbol no están de acuerdo con el VAR. Eso es lo que tiene que solucionar la Federación convencer a su propia gente.