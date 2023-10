Juanma Castaño le cuenta a Carlos Herrera por qué España "necesitaba" el Mundial de 2030: "Lo será"

Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este miércoles que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este jueves 5 de octubre, poniendo el foco, entre otros asuntos, en el Mundial de 2030.

Audio

El argumento legal al que podría agarrarse Rubiales para evitar una condena por su beso a Hermoso El abogado penalista, José María de Pablo, analiza en 'Mediodía COPE' la situación del expresidente de la RFEF y los distintos escenarios legales a los que podría enfrentarse Beatriz CalvoRedacción MediodíaMadrid 29 ago 2023 - 14:52





"El Mundial, en España, en 2030", comienza Juanma Castaño este jueves en 'Herrera en COPE', "es verdad que es en España, en Portugal, en Marruecos, es verdad que hay partidos también en Paraguay, en Argentina y en Uruguay, solo uno en cada una de estas tres sedes, pero, en cualquier caso, es un Mundial en tres continentes y en seis países".

El comunicador recalca que es "un Mundial absolutamente distinto, pero España tiene el peso específico de la candidatura y de la organización": "El 60% de los 104 partidos se jugarán en nuestro país".

"Hay estadios que tienen, por supuesto, la garantía de que serán sedes del Mundial", repasa, "el Bernabéu o el Camp Nou, La Cartuja, el Metropolitano, San Mamés...".

Juanma Castaño le cuenta a Carlos Herrera que "la final será el 14 de julio de 2030 en el Santiago Bernabéu y el Camp Nou debería albergar al menos una de las semifinales": "Será el estadio más grande de todo el Mundial".

"Desde luego, es una gran noticia", recalca el presentador de 'El Partidazo de COPE', "infraestructuras, inversiones, cambios...": "España necesitaba algo así en el año más complicado con Negreira, el racismo y Rubiales".

El programa de este miércoles 4 de octubre de 2023

El broche a la jornada de la Champions League lo pusieron el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero la jornada de la máxima competición continental no acaba hasta que no escuchas ni ves el análisis de lo sucedido en 'El Partidazo de COPE'. Los rojiblancos superaron al Feyenoord en el Metropolitano, pero sufriendo como lo hizo el equipo culé en Do Dragao. También había mucho que decir sobre la elección del Mundial de 2030, tras la decisión de la FIFA de seleccionar hasta a seis países, incluido España, para su organización.