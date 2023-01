Juanma Castaño: "La canción de Bizarrap y Shakira es indescriptible, jamás hubo tantos palos a Piqué"

Bizarrap ha sacado su sesión #53 este jueves a la una de la madrugada y no hay nadie en el mundo del fútbol que no esté hablando sobre ella. En El Partidazo de COPE sonó al momento en el que se estrenó. En ella, Shakira se dirige durante toda la letra con diferentes juegos de palabras a Gerard Piqué. Aunque la cantante dice "cero rencor bebé", también habla de la actual pareja del exjugador del FC Barcelona, Clara Chía: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

Con estrofas como "Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique", "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena" o "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", la cantante colombiana ha provocado una reacción mundial.