Joseba Larrañaga: "Por muy extraño que parezca comienza semana de Champions y de Europa League"

Por muy extraño que parezca comienza semana de Champions y de Europa League. No tiene precedentes decir esto en el mes de agosto, pero en un año tan extraño como este desde el miércoles hasta el 23 tenemos 18 días en los que se van a decidir los dos títulos continentales. Es una oportunidad extraordinaria para aquellos equipos que habitualmente no cuenta con el cartel de favoritos ni siquiera de candidatos y qué en una competición en la que no se puede fallar tienen muchas más posibilidades.

En la Champions el Madrid y el Barça tienen que resolver las eliminatorias de octavos: el Madrid tiene que remontar 1-2 ante el Manchester City en la ciudad inglesa, y el Barça con el Nápoles empate a uno en la ida se juega en el Camp Nou. El Atlético de Madrid juega directamente los cuartos de final en Lisboa ante el RB Lipzig, y el Sevilla y el Getafe juegan en Alemania los octavos de la Europa League a partido único.

Y el caso Fuenlabrada está en el mismo punto que cuando estalló. Dos semanas después no se ha producido ningún avance. Hoy el Comité de Competición debe decidir si se juega el Depor Fuenlabrada, aunque los gallegos anunciaron que no lo jugarían y que incluso esta mañana no van a pasar las pruebas de PCR.

O anulan por contrario el causa mayor en ese caso el Elche jugaría los playoffs, y el primer caso recordamos lo jugaría el Fuenlabrada.

Es increíble que con la premura que requiere este asunto no se llama movido absolutamente nada dos semanas después