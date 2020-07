Joseba Larrañaga: "Los positivos del Fuenlabrada y las consiguientes decisiones han provocado un tsunami"

Como se preveía los positivos del Fuenlabrada y la consiguiente suspensión del partido de Riazor ha provocado un tremendo reguero de reacciones contradictorias. Llegados a este punto cada uno de los clubes de finde a sus intereses a pesar de que era algún caso sea difícilmente justificable-

Javier Tebas fue tajante ayer al negar categóricamente que se vaya a repetir la última jornada y de que haya una liga de 24 equipos la próxima temporada. Esta es precisamente la principal reivindicación del Depor y el Numancia después de saber que la jornada al completo es prácticamente imposible que se juegue.

Además ambos clubes han anunciado recursos ante los tribunales deportivos y no descartan incluso acudir a la justicia ordinaria tal y como decíamos ayer cualquier decisión iba a ser perjudicial para algún equipo y si no que se lo digan al Elche, que ahora mismo no sabe que hacer. Es 6º y depende del Depor - Fuenlabrada. Si puntúa los madrileños eran séptimos y por lo tanto no sabe si seguir entrenando, si dar vacaciones o qué hacer. Tal y como se preveía los positivos del Fuenlabrada y las consiguientes decisiones han provocado un tsunami que por el momento no tiene solución.