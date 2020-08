Joseba Larrañaga: "Las competiciones europeas ya están en plena ebullición"

Las competiciones europeas ya están en plena ebullición con la resolución de las eliminatorias pendientes. El Sevilla demostró ayer en Alemania ante la Roma que su candidatura para su competición fetiche no es baladí ni mucho menos. El equipo de Julen Lopetegui jugó un soberbio partido ante un equipo que llegaba avalado por una impresionante recta final del Calcio, pero no fue obstáculo. El Sevilla jugado un nivel altísimo demostrando una fortaleza física y una condición tremendas que sin duda le convierte en un firme candidato.El martes los cuartos de final ante el Wolverhampton inglés.

Y hoy el Madrid se juega su futuro en la Champions es el ser o no ser no cabe otra remontar el 12 de la ida ante el City de Guardiola, o cerrar la temporada lo hará sin Sergio Ramos sancionado y sin Gareth Bale. Si sorprendente fue su ausencia en la lista de 24 convocados, más sorprendente fue la explicación que dio Zidane.

Bale le dijo que no quería jugar hablamos el jugador mejor remunerado de la plantilla y cabe una solución urgente esa pasa porque se vaya del Madrid aunque no va a ser nada fácil sus compañeros busca no hay seguir haciendo historia y nadie le negara al Real Madrid que se ha ganado el derecho a confiar en sus posibilidades. La cita a las 21 de la noche.