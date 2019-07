Joseba Larrañaga: "El entorno de Neymar y el Barça se reúnen hoy para cerrar la contratación del brasileño"

El 1 de julio se presumía como el día “D” para la resolución de alguno de los fichajes más importantes de nuestro fútbol para la próxima temporada. Y el 1 de julio no va a pasar a la historia como el día clave porque no se ha confirmado absolutamente nada y deberemos seguir esperando. Pero atención al día de hoy porque Marcelo Bécquer, que es compañero de Esporte Interactivo de Brasil, uno de los periodistas que mejor conoce a Neymar y que fue precisamente quien anunció su fichaje por el París Saint-Germain hace 2 años, nos contó en El Partidazo de COPE que el padre del jugador y su abogado se reúnen hoy en la Ciudad Condal con el Barça para cerrar la contratación del brasileño. Y cuentan con la connivencia del PSG, al que ya le sobra la figura de Neymar.

Es muy curioso lo que nos contó. Había dos caminos para desligarse del club parisino: ganar la Champions, algo que no consiguió, o dinamitar la situación. Y por eso la actitud de Neymar en las últimas semanas ha llegado a ser casi pendenciera. Expulsiones, mensajes en las redes sociales o la agresión a un aficionado que le increpó. En cualquier caso, no es la mejor manera de salir de un club que pago 222 millones de euros por ti, y estos capítulos conviene no olvidarlos por si acaso.