José Luis Corrochano: "Messi se quiere ir después de 20 años en el Barça, 16 en el primer equipo y 33 títulos"

No hay ninguna duda de cuál es la gran noticia esa es una noticia que traspasa los límites futbolísticos: Leo Messi le ha comunicado a través de un burofax al Barcelona que se quiere marchar del Barça. La discusión ahora está en si Messi se puede marchar gratis, como quiere Leo Messi, o si debe pagar dinero como quiere el Barcelona. Se acoge Leo Messi a que cada final de contrato él tenía una cláusula liberatoria que expiraba en un día determinado.

Ha pasado ya, sería pasado ya en el mes de junio el día 10 pero entiende que la circunstancia por la pandemia ampliaba ese periodo. El Barça dice que no que la causa de rescisión es de 700 millones de euros y en el burofax que le envié ayer dijo el Barça a Messi le dijo no queremos que te vayas quédate en el Barça, lo arreglaremos, pero parece que la decisión de Leo Messi es muy directa.

Anoche contamos los cuatro motivos por los que Leo Messi se quiere marchar: Messi no se fía de esta directiva que preside Bartomeu, no les ve competentes para reverter la situación, les ven capaces de montar un equipo competitivo y no le ha gustado que ha tenido el Barça algunos compañeros entre ellos a su amigo del alma con el que está permanentemente, Luis Suárez.

Qué posibilidades ahora se le abren a Leo Messi muy pocas se cuentan con los dedos de una mano Manchester City París Saint Germain Inter de Milán y a lo mejor Manchester United. Pero no hay más. Se supone que Leo Messi ya lo tiene acordado con el Club al que se quiere ir pero, eso lo vamos a saber en los próximos días.

Seísmo monumental en el mundo futbolístico especialmente el del Barça: Leo Messi se quiere ir después de 20 años en el Barça, 16 en el primer equipo y 33 títulos