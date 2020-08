José Luis Corrochano: "Empieza el duelo final a doble partido por estar el año que viene en Primera División"

Tenemos final de la Liga de Campeones y tiene un cartel precioso es el París Saint-Germain contra el Bayern de Munich ayer le ganó 3-0 al Olympique de Lyon. es una cena entre dos entrenadores alemanes Flickr del Bayern y Thomas Tuchel del París Saint-Germain y un montón de estrellas en el campo luciendo mucho más quizá las del París Saint-Germain. Es el intento de la sexta del Bayern de Munich, la sexta Liga de Campeones o Copa de Europa, y la primera del París Saint-Germain. El partido es el próximo domingo a las de la noche tenemos unos cuantos españoles por ejemplo en el Bayern tenemos a Thiago, a Javi Martínez o a Odriozola lateral derecho del Real Madrid y en el París Saint-Germain están Bernat está rico el portero está Sarabia está Ander Herrera así que momento para disfrutar.

La cita del día con el fútbol hoy es a las 22 en el Martínez Valero empieza el duelo final a doble partido por estar el año que viene en Primera División. Lo van a disputar el Elche y el Girona.

Y en el Barcelona ya saben Kouman presentado dos temporadas dijo que prefería no dar nombres de jugadores descartables para el futuro tiene que mantener una conversación entre otros con Messi del que dijo que no sabe si hay que convencerle de que se quede pero quiere mantener una conversación con él ahora mismo lo que vamos a vivir en los próximos días en el Barça es conocer nombres de salidas pero ya anunciamos que no van a ser tantas como algunos se creen