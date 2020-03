Castaño: "LaLiga con el Barça, enfadado con las teles por las imágenes de Eder Sarabia... Un poco de libertad"

"El Barça está enfadado con las televisiones que han emitido las imágenes del segundo entrenador de Quique Setién en el banquillo del Bernabéu y porque han subtitulado esas televisiones lo que Eder Sarabia iba comentando a los jugadores o sobre los jugadores del Barça y lo que pasaba en el partido. Y LaLiga, por supuesto, le da la razón al Barça. Tener los derechos y pagar más de mil millones de euros no parece ofrecerte la posibilidad de contar lo que pasa sino de contar estrictamente lo que los clubes y LaLiga quieren que se cuente. Esto es mucho más grave de lo que parece; no es que ya no nos dejen hacer preguntas es que no quieren que contemos lo que vemos en los campos. ¿Te imaginas que tú además de no poder hablar con Pedro Sánchez, no pudieras contar lo que hace y dice en el Congreso de los Diputados? Pues más o menos es así, un poco de libertad".