Juanma Castaño: "No se pierdan la entrevista a Sandro Rosell"

Anoche estuvo en 'El Partidazo' Sandro Rosell. 645 días preso y después declarado inocente o, al menos, no culpable. El expresidente del Barça contó sobre todo cómo había sido su vida en la cárcel. Todo porque ayer presentó su libro, 'Un fuerte abrazo', cuyos beneficios van a ir destinados a la fundación del padre Paulino, el cura de Soto del Real. No se pierdan la entrevista con Rosell y sobre todo no se pierdan el momento en el que dice que prefiere que no se dé la circunstancia de entontrarse con la jueza Lamela que le tuvo 645 días en prisión. Dice que eso le pondría a prueba.