Juanma Castaño: "España deberá apurar al máximo para saber si puede acabar La Liga"

Ayer la UEFA y la ECA enviaron una carta a todas las asociaciones para advertir de que, si alguien termina la liga de forma prematura esta temporada, no estará en las competiciones europeas en la campaña 20-21. ¿Qué está diciendo la UEFA? Que todas las competiciones nacionales tienen que apurar al máximo para saber si pueden terminar sus ligas. Es decir, que en España puede haber liga en julio y en agosto y que no se puede tomar una decisión para terminar antes el campeonato. Si no, todo el fútbol español puede verse fuera de Europa.