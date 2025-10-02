Hacienda aumenta su recaudación un 10% en lo que va de 2025 y son estos trabajadores los que más pagan: aportan un 12% más

Pilar García de la Granja explica que Hacienda recauda más y qué contribuyentes están aportando más

La economista Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de Bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' el notable aumento en la recaudación de impuestos en España. Según los datos, los ingresos tributarios por IRPF, IVA y Sociedades se han disparado más de un 10% hasta julio, en un contexto de inflación cercana al 3%.

García de la Granja ha explicado en el espacio dirigido por Jorge Bustos la sensación ciudadana de ahogo económico: "Sientes que te pasas el día pagando, que no te da el salario para el carro de la compra". Este sentir generalizado se produce mientras todo está más caro y el dinero disponible en los bolsillos es menor.

Las empresas, las que más aportan

El último informe mensual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria detalla que todos los contribuyentes están aportando más. Sin embargo, son las empresas las que registran un mayor incremento en su contribución. En concreto, la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha crecido un 12%, alcanzando los 3.150 millones de euros.

El IRPF y el IVA también suben

La recaudación por la renta (IRPF) también experimenta un incremento significativo del 11,3% interanual, llegando a los 5.980 millones de euros. Este aumento se debe en gran parte al empuje del mercado de trabajo, con más afiliados y mayores ingresos por cotizaciones sociales.

Por su parte, el IVA ha generado un 10% más de ingresos en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra total recaudada por este concepto asciende a 69.000 millones de euros.

Un colchón para el Gobierno

Este aumento de la recaudación está superando las expectativas, lo que, según la economista, ha proporcionado al Gobierno un importante margen de maniobra. Este 'colchón' financiero resulta especialmente útil ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Como anécdota de esta voracidad recaudatoria, García de la Granja ha señalado un caso llamativo: "Hay ayuntamientos en España que presupuestan los ingresos incluso por multas". La experta ha calificado esta práctica de "loquísimo", ya que se planifican ingresos sin saber las infracciones que se cometerán.