'Crónicas perplejas': “Sentir es, muchas veces, dar una nueva vida a lo que otros condenaron al olvido”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Alameda de Barceló, en Málaga. Volvía a casa, a unas horas poco decentes, y entre la nebulosa de la cerveza y que mi apartamento de alquiler estaba un poco desangelado, vi que era una buena idea llevarme aquel escritorio que habían dejado entre dos contenedores.

Tras mucho esfuerzo, lo metí en casa, descascarillando la pared de la entrada. Lo saqué al pequeño patio que tenía, le di con la manguera, y lo dejé secar un par de días. Cabía perfectamente en el hueco que tenía pensado y allí apoyé mi ordenador, mi cuaderno y mis bolígrafos, y empecé a escribir mi primer encargo en radio. En otra. No en esta. Hace ya muchos años.

Aquella primera oportunidad se ha terminado convirtiendo en mi trabajo y pienso que no es casualidad que mi debut hubiera tenido esa relación con la basura. No por lo sucio, me tengo en estima, sino por lo que significa la escritura para mí. Es decir: tomar lo que otros no quieren, y convertirlo en algo nuevo.

Darle utilidad a lo despreciado. A veces vivir es eso. Encontrar en lo superfluo un camino. En lo cotidiano. En lo que pasa por delante de nuestros ojos y es invisible. Escribir es rescatar del contenedor eso en lo que nadie se ha fijado antes, y repararlo. Repararlo con el corazón. Darle un sentido. Delante del ordenador, no hay residuo que no pueda ser transformado en belleza.

Dejé aquel piso, aquel escritorio, aquella ciudad. Pero ya nunca he dejado de escribir. Ni de mirar en las afueras de un contenedor cuando paseo por la calle. Porque las historias siempre están en los márgenes. Porque vivir, muchas veces, es arreglar lo roto. Porque sentir es, muchas veces, dar una nueva vida a lo que otros condenaron al olvido





