'Crónicas perplejas': “Al final la única oposición a la que todos nos enfrentamos es la de vivir”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Mis padres querían que yo fuera funcionario. De cualquier cosa, pero para toda la vida. Mi vida se fue a las antípodas de ese deseo. Me lancé a la incertidumbre, a la improvisación y las mudanzas.

Muchas veces pensé: ojalá haber tenido una vida más ordenada. De libros y apuntes. De subrayados fluorescentes y largas jornadas en la biblioteca. Me gustaba el derecho. Pero nunca se me dio bien estudiar. No al menos de esa forma tan metódica, tan exhaustiva, tan envidiable.

Se me amontonaban los artículos y confundía las leyes. Me faltó constancia y vocación. O encontrar mi sitio.

Encontrar nuestro sitio. Al final, todo se reduce a eso. En saber qué queremos y hacer todo lo posible por conseguirlo. Tengo amigas juezas, amigos profesores. Son felices. Con días buenos y días malos. Como todos. Pero trabajaron mucho para llegar a donde han llegado.

Algunos encuentran su sitio con veinte años, otros seguimos buscando. Son diferentes caminos para llegar al mismo sitio.

Porque al final la única oposición a la que todos nos enfrentamos es la de vivir. Y a la de intentarlo. Para eso no hay manuales, ni temas cantados. Uno avanza, como puede, a través de la vida. Con sus exigencias. Con sus rampas y con sus llanos.

Pero intentarlo, intentarlo siempre, es la mejor forma de presentarse a este examen. Y con nuestro entusiasmo, con nuestras ganas, seguro que vamos a llegar al aprobado.