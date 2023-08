'Crónicas perplejas': “¡Señoras!, si Brad Pitt les pide dinero, desconfíen”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Brad Pitt enviándote un mensaje privado por Instagram. Brad Pitt diciéndote por las mañanas lo guapa que estás. Brad Pitt necesitando tu dinero. De todas las ciberestafas, esta es la más fascinante. Porque es la más creíble.

Porque lo del banco nigeriano y las herencias millonarias, son pura avaricia. Pero lo de Brad Pitt es por amor. Y en el amor todos nos hemos dejado engañar alguna vez.

Si Scarlett Johansson me mandara un privadito a mí por Instagram. Y me dijera: “Olé ahí mi guapo, buenos días, mi rey moro”. Y luego me pidiera un bizum para terminar su película y así poder venir a verme, pues yo que sé. En caso de duda, le meto cien euritos, por si acaso es verdad y es que le he gustado a la chiquilla.

Nadie está libre de las ciberestafas porque todos tenemos ilusiones. Y la ilusión, muchas veces, es incompatible con la sensatez. Una cosa es ser prudente y otra es ser paranoico. Y el límite lo debe poner el sentido común.

Pasa con las estafas, con las fake news y con cualquier otra cosa que nos llegue de ese mundo complejo y opaco que es Internet.

Como la sinvergonzonería es inherente al ser humano, protéjanse y desconfíen de los duros a cuatro pesetas. Dentro y fuera de Internet. No es el medio lo peligroso, sino la gente que lo aprovecha deshonesta al otro lado. En caso de duda, no sigan adelante. Y, sobre todo, señoras… si Brad Pitt les pide dinero, desconfíen. Si su amor es verdadero, que él se encargue del Moet Chandon y las fresas en la cama.