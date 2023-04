‘Crónicas perplejas’: “Un salmorejo bien hecho tiene más enigmas que una lucecita en el cielo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Cómo saber si hay vida inteligente en otros planetas si a veces hasta dudamos de la vida inteligente en la propia Tierra. Tierra. Por cierto. Un planeta que tiene un 70% de agua y le llamamos Tierra. Ven cómo hay que dudar. Y además, tan listos no somos si tuvieron que venir aquí los extraterrestres a enseñarnos a construir pirámides, como defienden algunas teorías. Ojalá una nueva llegada de marcianos ahora para ayudarnos con los grandes retos de nuestra civilización: doblar bien la sábana bajera, enseñarles a nuestros padres a encontrar la ranura de HDMI de la tele, acertar con el tallaje de zapatos para tus hijos, cambiar la hora en el microondas, entender lo que canta Shakira sin buscar la letra en Google.

¿Habrá llegado a otro planeta ese globo de la Patrulla Canina que se le escapó a mi hijo en la cabalgata de Reyes? ¿Por qué E.T. era tan feo y tan tierno a la vez? ¿Nos observan los extraterrestres? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Entenderán eso de pitar al de delante nada más ponerse el semáforo en verde? ¿Entenderán eso de decir “a ver si nos vemos y nos tomamos algo” aun sabiendo que no tenemos el más mínimo interés en vernos ni en tomar nada con ese alguien? ¿Hay una ITV para naves espaciales? ¿Conducen los marcianos con el codo sacado por la ventanilla? ¿Compraban los extraterrestres cintas de los Gipsy Kings en las gasolineras aeroespaciales?

Nunca he visto un ovni. Ni luces raras. Los planetas están demasiado lejos para preocuparme. A veces quiero creer. Pero luego salgo a la calle y pienso: “Ya bastante tenemos lo que tenemos”. A lo mejor estamos completamente solos en el universo. Con la única compañía de las estrellas. Y la Tierra es un planeta tan pequeño como único. Con un montón de gente preocupada con lo que hay arriba, sin pensar demasiado en lo que hay abajo, que es infinitamente más interesante.

Mientras vienen los extraterrestres seguiré con mis preocupaciones terrenales: llevar con dignidad las resacas, no ver ninguna serie que me recomienden y hacer salmorejo ya que ha llegado el calor. Un salmorejo bien hecho tiene más enigmas que una lucecita en el cielo. Si no habéis preparado nada para almorzar, poneos y probadlo.