'Crónicas perplejas': “La Navidad es sólo esperanza y el sueño de que todo lo malo se vuelva bueno"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Mi aportación en la decoración navideñaen mi casa, cuando era niño, era hacer el río con papel albal en el portal de belén y subir algunas ramitas del parque para ponerlas por ahí, esparcidas, entre ovejas, patos y pastores. Lo del árbol siempre me dio más pereza. Colgar las bolas e intentar que la estrella de la punta del abeto de plástico se mantuviera más o menos firme.





En cualquier caso, la mejor decoración navideña era la de carne y hueso. Mi madre sacando la botella de anís, mi hermana pequeña comiendo bolitas de coco, mi padre calculando cuántos íbamos a estar en Nochebuena para ver cuánto vino, cuantas gambas y cuanta carne comprar; la mesa camilla, los días grises fuera y por dentro el calor de una familia. Ese refugio. Los pijamas de franela. El turrón en las bandejas. Y la esperanza.

Porque la Navidad es sólo esperanza y el sueño de que todo lo malo se vuelva bueno y que el año acabe con sonrisas y que nunca falte nadie y que los niños sean felices. Egoístamente felices. Porque luego crecerán y la vida adulta es otra cosa.

Hay quien pone luces en el balcón, hay quien cuelga espumillones en la puerta y hay quien echa de menos aquella felicidad y aquella inocencia. Y sacar el belén, aquellas figuritas de plástico metidas en una bolsa de Galerías Preciados que aguardaban, de año en año, en el fondo de algún altillo.

Buscar el bastón de San José, poner al niño en su cunita, e ir a la cocina a por el rollo de papel de aluminio para hacer el río mientras mi madre va poniendo de pie a los Reyes Magos… y que me diga que me ponga las zapatillas, que el suelo está frío. Y me peine con los dedos. Y me abrace de repente con fuerza. Y ponga su mejilla junto a la mía. Y me haga sentir que no hay miedo, que no hay dolor que el calor de una familia no alivie.

