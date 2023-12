'Crónicas perplejas': “Las comidas de empresa las veo como el desembarco de Normandía”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Soy de esos. Soy de esos que nunca tienen bastante. De los que cuando alguien se quiere ir le pide una copa a traición y se la trae poniéndole en un compromiso. Soy de los que piden chupitos. Soy un antronauta. Voy de antro en antro. Soy de los que saben dónde están los karaokes. Soy de los que si pasan por la puerta del bingo dicen: “Venga, vamos a echar un cartoncito”. Ese soy.

Soy el primero en la conga y soy el último en acostarme. Y me da igual. Me dice la gente: “Vaya cómo ibas ayer”. Pues sí. Así iba. Que hablé de más… pues sí. Que le pedí diez veces al dj el Wannabe de las Spice Girls… pues claro. Que cuando me la pusieron intenté subirme a la barra a bailar y tuvieron que bajarme los de seguridad… pues por supuesto. Qué es la vida sino esos pequeños descarrilamientos. Qué es la vida sino esa explosión de felicidad y desconcierto que de vez en cuando nos permitimos.

La moderación. Qué es la moderación. Qué invento es ese. Yo me levanto a las seis y media de la mañana todos los días. Hago los desayunos y las camas. Llevo a los niños al cole. Trabajo. Cumplo. Me cuido. Voy al gimnasio. Saludo con amabilidad a mis vecinas. Llamo a mi madre. Me acuesto temprano, intento cenar ligero. Como fruta a diario. Me pongo cremas antiedad. Si me llaman de publicidad al mediodía les cuelgo pero con educación.

Y ahora hay una comida de empresa y qué tengo que hacer… ¿Comportarme como un lord inglés? ¿Qué tengo que comerme las gambas con tenedor y cuchillo, beber agua con gas y retirarme temprano? Yo las comidas de empresa las veo como el desembarco de Normandía. Uno se lanza ahí de la barca, pero nunca sabe si va a salir vivo de aquello. Salvar al soldado Agredano.

En fin, que yo lo voy a dar todo. Voy a contar chistes, me voy a poner cuernos de reno, voy a mezclar alcoholes. No mezcles. Es lo peor. Pues sí, voy a mezclar. Voy a mezclar más que Harry Potter en sus clases de pócimas. Me voy a poner del revés. Y luego me iré a mi casa. Abriré la puerta con la llave a la quinta o a la sexta y a dormir. Y hasta el día siguiente. Y la vida continua. Y volverán mis rutinas y mis obligaciones. Y volverán las caras largas en el trabajo. Y el tráfico por las mañanas y el folio en blanco y todo el lío. Pero en la comida de empresa yo voy a acabar como los lagartos esos que meten en el fondo de las botellas de tequila. He dicho.





