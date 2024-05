'Crónicas perplejas': “Nada más feliz que cuando mi madre preguntaba, '¿quieres un bocadillo de chocolate?"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

He vivido muchas vidas. He conocido el placer y el dolor. He estado arriba y he estado abajo. He mentido, me han mentido. He brindado con Moet Chandon y he brindado con botellas de licor de arroz de las que regalan en el restaurante chino. He dormido en hoteles y he dormido en estaciones de autobús. He amado con locura y he querido sin convicción. Nada de lo humano me es ajeno.

Pero eso sí, jamás he vuelto a sentir la felicidad aquella, de llegar a casa tras un partido de fútbol en la plazoleta. Con el balón debajo del brazo. Lleno de arañazos y sollones. Con la cara churretosa, con los pies sudados, con el pelo ensortijado y sucio. Beber un vaso de agua en la cocina. Y que mi madre me dijera: “¿Quieres un bocadillo de chocolate?”

Esa media tableta dulce metida en pan de telera. Esas jícaras a mordisquitos para que duraran. Los Caballeros del Zodiaco en la televisión. Un hogar. Una infancia. Un cansancio diminuto. Cuando no había responsabilidades, cuando no había móviles sonando todo el rato, cuando no había noches en blanco, ni textos que entregar.

Sólo estábamos mi bocadillo de chocolate y yo. Han pasado muchos años. Es curioso que, de todas las cosas importantes que suceden en la niñez, uno siempre recuerde las cosas más sencillas. Aquel mordisco al pan. Aquel crujido. Aquella plenitud. La felicidad es un paisaje de cuya belleza sólo somos conscientes cuando ya lo hemos dejado atrás.





Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Crónicas perplejas': “Hay que vivir la vida con entusiasmo infantil”

'Crónicas perplejas': “Nunca fui un buen guardameta, pero he sido muy feliz en una portería”

'Crónicas perplejas': “Es difícil dejar de ser lo que somos, con nuestros desastres y ternura"









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado